Возлюбленная украинского футболиста взорвала социальные сети полуобнаженной фотосессией

Дарья Зотова шокировала публику горячим контентом. Обычно девушка Николая Кухаревича публикует более сдержанный контент, но на этот раз она опубликовала фотографии, которые сорвут голову.

Возлюбленная игрока Хиберниана зажгла социальные сети. На собственной странице в инстаграм Дарья Зотова опубликовала фото с сексуальной фотосессии, сообщает 24 канал.

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Горячая Дарья Зотова

Дарья Зотова приняла участие в довольно раскованной фотосессии. Для своего образа возлюбленная Николая Кухаревича выбрала только черный и стильный боди.

Одежда прекрасно подчеркнула идеальную фигуру девушки. Поклонники по достоинству оценили фото Дарьи, оставив в комментариях немало приятных комментариев.

Дарья Зотова поделилась соблазнительными фотографиями / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Дарья Зотова является профессиональной моделью. Девушка часто участвует в фотосессия для бренда GUESS.