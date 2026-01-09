В спринте на старт вышла Дарья Долидович, которая имеет белорусское гражданство, но проживает в Польше. Она выступила под флагом IBU и с аббревиатурой BRT в графе "страна", пишет 24 Канал со ссылкой на протокол гонки на сайте IBU.

Смотрите также Результаты гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2025 – 2026 в Оберхофе

Почему белоруске разрешили соревноваться в Кубке мира?

Как объяснило Суспільне Спорт, Долидович является первой в истории биатлонных соревнований представительницей сборной беженцев. Официально ее заявили от команды Belarus Refugee Team, BRT.

Дарья покинула территорию родной страны вместе со своим отцом Сергеем Долидовичем, лыжником и участником семи Олимпийских игр. Они боялись преследований со стороны режима Александра Лукашенко из-за якобы поддержки демократических протестов 2020 года. В 2022-м белорусские власти не пустили их на Олимпиаду в Пекине именно по политическим соображениям.

Сейчас Долидовичи живут в Польше. В юношескую команду этой страны по лыжным гонкам Дарью не допустили. Поэтому она решила сменить вид спорта на биатлон, еще и избежав таким образом карантина, предусмотренного правилами международных федераций.

С 2024 года Долидович участвует в Кубке IBU в составе команды BRT, которая состоит из нее одной. Теперь настало время дебюта и на уровне Кубка мира.

Как белоруска выступила в своей первой гонке?

Допустив по одному промаху на каждом из огневых рубежей, Долидович финишировала с 68-ым временем. К сожалению, она опередила сразу двух украинок – Елену Городную и Юлию Джиму, которые были 78-й и 82-й соответственно.

Какие результаты гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе?