Этап разделен на три соревновательных дня с перерывом в один день. Болельщики биатлона смогут насладиться спринтерскими гонками, персьютами и традиционными эстафетами, сообщает 24 Канал.

Как закончился мужской спринт?

Программу этапа открыл мужской спринт. Украину в этой гонке представляли пятеро биатлонистов. Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Виталий Мандзин, который с одним промахом на лежке финишировал в топ-15.

Больше ни один из украинских биатлонистов не финишировал в зачетной зоне.

Лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный остановился в шаге от топ-40. Зато худшим в украинской сборной стал Дмитрий Насыко.

Интересно, что только один из пяти украинских биатлонистов, который соревновался в спринте, выбил все 10 мишеней. Им стал Богдан Цымбал.

Победителем спринта в Оберхофе стал итальянец Томмазо Джакомел. Лишь в 13 секундах от него финишировал немец Филипп Наврат, который также допустил один промах. Тройку призеров замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок мира в Оберхофе, спринт (мужчины):

1. Томмазо Джакомел (Италия, 1+0) 25:01,7

2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13,2

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25,2

...

15. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:14,1

41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07,5

43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08,7

45. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +2:11,8

94. Денис Насико (Украина, 1+2) +3:56,7

К слову, 8 января состоится еще и женский спринт, в котором Украину представят пятеро биатлонисток. Этот старт был сначала запланирован на 9 января, но из-за плохих погодных условий был перенесен на день раньше. Начало женского спринта – в 15:15 (по киевскому времени).