Этап разделен на три соревновательных дня с перерывом в один день. Болельщики биатлона смогут насладиться спринтерскими гонками, персьютами и традиционными эстафетами, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Биатлонный сезон 2025 – 2026: онлайн-трансляция гонок 2026: онлайн-трансляция гонок
Как закончился мужской спринт?
Программу этапа открыл мужской спринт. Украину в этой гонке представляли пятеро биатлонистов. Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Виталий Мандзин, который с одним промахом на лежке финишировал в топ-15.
Больше ни один из украинских биатлонистов не финишировал в зачетной зоне.
Лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный остановился в шаге от топ-40. Зато худшим в украинской сборной стал Дмитрий Насыко.
Интересно, что только один из пяти украинских биатлонистов, который соревновался в спринте, выбил все 10 мишеней. Им стал Богдан Цымбал.
Победителем спринта в Оберхофе стал итальянец Томмазо Джакомел. Лишь в 13 секундах от него финишировал немец Филипп Наврат, который также допустил один промах. Тройку призеров замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.
Кубок мира в Оберхофе, спринт (мужчины):
1. Томмазо Джакомел (Италия, 1+0) 25:01,7
2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13,2
3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25,2
...
15. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:14,1
41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07,5
43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08,7
45. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +2:11,8
94. Денис Насико (Украина, 1+2) +3:56,7
К слову, 8 января состоится еще и женский спринт, в котором Украину представят пятеро биатлонисток. Этот старт был сначала запланирован на 9 января, но из-за плохих погодных условий был перенесен на день раньше. Начало женского спринта – в 15:15 (по киевскому времени).