Етап поділений на три змагальні дні із перервою в один день. Уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтерськими гонками, персьютами та традиційними естафетами, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився чоловічий спринт?

Програму етапу відкрив чоловічий спринт. Україну у цій гонці представляло п'ятеро біатлоністів. Найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин, який із однією хибою на лежці фінішував у топ-15.

Більше жоден із українських біатлоністів не фінішував у заліковій зоні.

Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний зупинився у кроці від топ-40. Натомість найгіршим в українській збірній став Дмитро Насико.

Цікаво, що лише один із п'яти українських біатлоністів, який змагався у спринті, вибив усі 10 мішеней. Ним став Богдан Цимбал.

Переможцем спринту в Обергофі став італієць Томмазо Джакомел. Лише у 13 секундах від нього фінішував німець Філіпп Наврат, який також допустив один промах. Трійку призерів замкнув норвежець Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок світу в Обергофі, спринт (чоловіки):

1. Томмазо Джакомел (Італія, 1+0) 25:01,7

2. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+1) +13,2

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25,2

...

15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14,1

41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07,5

43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08,7

45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11,8

94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56,7

До слова, 8 січня відбудеться ще й жіночий спринт, у якому Україну представлять п'ятеро біатлоністок. Цей старт був спершу запланований на 9 січня, але через погані погодні умови був перенесений на день раніше. Початок жіночого спринту – о 15:15 (за київським часом).