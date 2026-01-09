Сбежала от Лукашенко: белоруска пробежала спринт на Кубке мира по биатлону и вошла в историю
- Дарья Долидович является первой представительницей сборной беженцев в истории биатлонных соревнований.
- Долидович финишировала 68-й в своей первой гонке Кубка мира, опередив двух украинских спортсменок.
Международный биатлонный союз не дает россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях даже в "нейтральном" статусе. Но на этапе Кубка мира в Оберхофе произошло показательное исключение.
В спринте на старт вышла Дарья Долидович, которая имеет белорусское гражданство, но проживает в Польше. Она выступила под флагом IBU и с аббревиатурой BRT в графе "страна", пишет 24 Канал со ссылкой на протокол гонки на сайте IBU.
Почему белоруске разрешили соревноваться в Кубке мира?
Как объяснило Суспільне Спорт, Долидович является первой в истории биатлонных соревнований представительницей сборной беженцев. Официально ее заявили от команды Belarus Refugee Team, BRT.
Дарья покинула территорию родной страны вместе со своим отцом Сергеем Долидовичем, лыжником и участником семи Олимпийских игр. Они боялись преследований со стороны режима Александра Лукашенко из-за якобы поддержки демократических протестов 2020 года. В 2022-м белорусские власти не пустили их на Олимпиаду в Пекине именно по политическим соображениям.
Сейчас Долидовичи живут в Польше. В юношескую команду этой страны по лыжным гонкам Дарью не допустили. Поэтому она решила сменить вид спорта на биатлон, еще и избежав таким образом карантина, предусмотренного правилами международных федераций.
С 2024 года Долидович участвует в Кубке IBU в составе команды BRT, которая состоит из нее одной. Теперь настало время дебюта и на уровне Кубка мира.
Как белоруска выступила в своей первой гонке?
Допустив по одному промаху на каждом из огневых рубежей, Долидович финишировала с 68-ым временем. К сожалению, она опередила сразу двух украинок – Елену Городную и Юлию Джиму, которые были 78-й и 82-й соответственно.
Какие результаты гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе?
Мужской спринт выиграл итальянец Томмазо Джакомел. Лучшим из украинцев был Виталий Мандзин, который стал 15-ым с одним промахом на стрельбе лежа.
Спринт у женщин стал триумфом шведки Эльвиры Эберг. Украинский флаг видим лишь на 33-й строчке итогового протокола напротив результата Кристины Дмитренко.
В субботу, 10 января, в Оберхофе запланированы мужская гонка преследования (13:00) и женская эстафета (15:25).