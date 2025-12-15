Бражко трижды делал предложение Квитковой: как звезда Динамо покорил сердце блогерши

Полузащитник Динамо Владимир Бражко официально объявил об отношениях с Дашей Квитковой, сделав ей предложение руки и сердца. Однако звездная блогерша не сразу ответила на чувства футболиста.

9 сентября 2025 года Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой. Возлюбленная футболиста ответила "да" только с третьей попытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал ТЕТ.

Почему Квиткова не соглашалась на предложение Бражко?

Блогерше постоянно напоминали о разнице в возрасте с Бражко. Очевидно, что Квиткова хотела убедиться в серьезности чувств футболиста Динамо.

Очень часто пишут, что Вове только 23 года, 24 – на носу, и что он еще очень молод. И как так? Я же говорила, что мне нужен мужчина рядом, а не такой молодой парень. Но на самом деле у меня впервые в жизни не "катают на качелях": сегодня мне хочется тебе написать, завтра – не хочется. Меня ни разу не обидели, меня ни разу не унизили,

– рассказала Квиткова.

Лишь на третье предложение Бражка Квиткова ответила утвердительно. Однако для этого Владимиру пришлось изрядно подготовиться.

Звезда Динамо организовал романтическое свидание. Сначала влюбленные пошли смотреть на лошадей, а потом играть в гольф.

Играли в гольф где-то полтора часа. И краем глаза вижу оператора, который снимает камерой. Я понимаю, что происходит. Вова дает мне руку, а я такая испуганная. Я вижу, как красиво все сделано. Мои любимые цветы везде. Ну вот так это произошло,

– поделилась приятными воспоминаниями Квиткова.

Квиткова согласилась на третье предложение Бражко / фото из инстаграма футболиста

Что сказала Квиткова о свадьбе и беременности?

В социальных сетях поклонники обсуждают отношения звездной пары. Внимательные фанаты заметили на руке футболиста обручальное кольцо, что могло свидетельствовать о свадьбе.

Однако Квиткова опровергли слухи о тайной свадьбе. Блогерша призналась, что до сих пор находится в статусе невесты. Даже подготовку к свадьбе они еще не начали, ведь очень заняты.

Кроме того, Даша отрицала свою беременность. В будущем блогерша мечтает подарить своему сыну братика или сестричку, но относится к материнству очень ответственно.

