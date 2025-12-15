9 вересня 2025 року Володимир Бражко зробив пропозицію Даші Квітковій. Кохана футболіста відповіла "так" лише з третьої спроби, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал TEТ.

Блогерці постійно нагадували про різницю у віці з Бражком. Очевидно, що Квіткова хотіла переконатися у серйозності почуттів футболіста Динамо.

Дуже часто пишуть, що Вові тільки 23 роки, 24 – на носі, і що він ще дуже молодий. І як так? Я ж казала, що мені потрібен чоловік поруч, а не такий молодий хлопець. Але насправді в мене вперше в житті не "катають на гойдалках": сьогодні мені хочеться тобі написати, завтра – не хочеться. Мене жодного разу не образили, мене жодного разу не принизили,

– розповіла Квіткова.

Лише на третю пропозицію Бражка Квіткова відповіла ствердно. Однак для цього Володимиру довелося добряче підготуватися.

Зірка Динамо організував романтичне побачення. Спочатку закохані пішли дивитися на коней, а потім грати у гольф.

Грали в гольф десь півтори години. І краєм ока бачу оператора, який знімає камерою. Я розумію, що відбувається. Вова дає мені руку, а я така перелякана. Я бачу, як красиво усе зроблено. Мої улюблені квіти всюди. Ну ось так це сталося,

– поділилася приємними спогадами Квіткова.

Квіткова погодилася на третю пропозицію Бражка / фото з інстаграму футболіста

Що сказала Квіткова про весілля та вагітність?

У соціальних мережах шанувальники обговорюють стосунки зіркової пари. Уважні фанати помітили на руці футболіста обручку, що могло свідчити про весілля.

Однак Квіткова спростували чутки про таємне весілля. Блогерка зізналася, що досі перебуває у статусі нареченої. Навіть підготовку до весілля вони ще не розпочали, адже дуже зайняті.

Крім того, Даша заперечила свою вагітність. У майбутньому блогерка мріє подарувати своєму сину братика чи сестричку, але ставиться до материнства дуже відповідально.

