Уложил спать в первом раунде: Уайлдер назвал свой любимый нокаут

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер считается одним из сильнейших панчеров в истории бокса. "Бронзовый бомбардировщик" 42 из 43 своих побед одержал нокаутом.

39-летний Деонтей Валдер после двух подряд поражений не собирается вешать перчатки на гвоздь. Грозный панчер готовится к бою с Тайрреллом Херндоном, пишет 24 Канал.

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40-й нокаут Уайлдера

Накануне поединка "Бронзовый бомбардировщик" погрузился в воспоминания. В разговоре с Bloody Elbow Уайлдер вспомнил свой лучший нокаут в карьере. Кстати, он был 40-м по счету.

"Я думаю, что нокаут в бою с Домиником Бризилом всегда будет моим самым любимым из-за напряжения и истории, которая к нему привела.

Вы все знаете о той ситуации. Мне действительно врали о многих вещах, и, знаете, люди пытаются перенести мой характер в бокс и на пресс-конференции, пытаются судить меня по тому, кем я есть на самом деле. Но тебе нужно узнать человека", – сказал Уайлдер.

Отметим, что Деонтей Уайлдер после первого боя с Тайсоном Фьюри в 2018 году должен был провести немедленный реванш. Однако "Цыганский король" решил сначала подраться с немцем Томом Шварцем. Поэтому Валдеру пришлось встретиться на ринге с обязательным претендентом на титул WBC Домиником Бризилом.

В первом раунде "Бронзовый бомбардировщик" потряс претендента и отправил его на канвас.

Видео эффектного нокаута от Уайлдера

Напомним, что Деонтей Уайлдер планирует провести бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Соперники рассчитывают провести один поединок в боксе, а второй по правилам ММА.