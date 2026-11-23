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Новыми подробностями о том, как руководство Баварии и представители игрока собираются решать эту ситуацию, поделился аккаунт в социальной сети X с ником Bayern & Germany. Там сообщается, что мюнхенцы начали выяснять этот вопрос еще летом.

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Какие новые подробности по делу Мусиалы стали известны

По информации источника, летом функционер Баварии Ули Хенесс встретился с агентом Джамала Мусиалы Кристианом Шмидом в своем доме на озере Тегернзе. Шмид согласовал для своего клиента контракт, который с учетом всех бонусов может приносить более 30 миллионов евро в год.

Однако, как сообщили лица, знакомые с деталями этой встречи, стороны достигли двух джентльменских соглашений, не имеющих юридической силы. Во-первых, клуб обязался сделать все возможное, чтобы помочь Мусиале восстановиться и вернуться на тот уровень, на котором он находился во время подписания нового контракта.

Во-вторых, если этого не удастся достичь и Мусиала продолжит страдать от приступов или серьезных побочных эффектов от приема лекарств, условия контракта должны быть пересмотрены в пользу Баварии. Это считается справедливым решением.

Публичное выступление Румменигге, на которое он получил разрешение во время последнего заседания наблюдательного совета, имело целью оказать давление на представителей Мусиалы, чтобы те соблюдали джентльменское соглашение и приняли соответствующие меры.

Однако те, в свою очередь, настаивают на сохранении действующих условий контракта. Они утверждают, что сложные побочные эффекты от лекарств можно взять под контроль и это позволит Мусиале вернуться в форму.

Но с юридической точки зрения контракт Мусиалы с Баварией предусматривает выплату заработной платы в течение периода отсутствия игрока продолжительностью до 6 месяцев. Опасения Баварии заключаются в том, что до истечения срока действия контракта в 2030 году Мусиала сможет найти врача, который подтвердит его пригодность к игре, но, по мнению клуба, он будет оставаться недоступным на постоянной основе.

Впрочем, если у Мусиалы уменьшится количество сыгранных матчей, то вступит в силу пункт контракта о зависимости выплат от результативности. Это может привести к снижению его заработка до уровня ниже 20 миллионов евро.

Что еще известно о Мусиале

Во время предсезонной подготовки Джамал Мусиала терял сознание в двух контрольных матчах подряд, чем немало напугал болельщиков. Однако сам он пояснил, что его состояние не угрожает жизни.

В течение нескольких месяцев новостей о здоровье игрока не поступало. Но вот 16 ноября журналисты узнали, что на одной из тренировок футболист снова потерял сознание.