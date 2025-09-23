Закончилась 69-я церемония вручения "Золотого мяча-2025". В парижском театре Шатле определился новый обладатель самой престижной индивидуальной награды, которым стал вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Усман Дембеле опередил в голосовании Ламина Ямаля из Барселоны и своего одноклубника по ПСЖ Витиньо. Вингер парижского клуба стал шестым в истории французским игроком, который выиграл "Золотой мяч", сообщает 24 Канал.

Как футбольный мир реагирует на "Золотой мяч" Дембеле?

Речь победителя разлучила не только его, но и присутствующих в зале театра Шатле. На сцену даже позвали подняться маму Усмана.

У фейсбуке триумфатор выложил довольно эмоциональный пост.

Этот "Золотой мяч" – это не просто трофей, это символ выживания. Каждый шрам, каждый удар судьбы, каждая бессонная ночь привели меня сюда. Это золото сияет ярко, но мой путь к этому был построен во тьме. Для тех, кто верил в меня, когда мир отвернулся – это для вас. А тем, кто сомневался... Спасибо, вы сделали меня сильнее,

– написал Дембеле.

Пока Ямаль был недоволен результатом, а Дембеле лечил от победы, в социальных сетях неслись обсуждения. Интересно, что многие футбольные фаны не стали приветствовать Усмана. Зато начали жаловаться на несправедливость голосования. Болельщики разделились на несколько лагерей – рады победе Дембеле, разочарованы поражениями Ямаля, Рафиньи и Салаха.



Недовольство фаната относительно места Рафиньи в голосовании за "Золотой мяч" / Скриншот из соцсети Х

Некоторые из них выкладывали все достижения этого трио в сезоне-2024/2025, не понимая, почему Усман опередил всех трех.

Мы все знаем, что Ямаль заслуживает победы больше, чем Дембеле. Предлагаю написать петицию об отмене этой сфальсифицированной награды,

– предложил один из болельщиков.

От Роналду, Месси до этого. Футбол претерпел регресс,

– написал один из пользователей соцсети Х.

Однако таких, кто поздравил Усмана было значительно больше:

"Дембеле – это футбольный Лазарь. Похороненный критиками, забытый своими же, но он вернулся, чтобы сиять. Его путь напоминает нам, что травмы не убивают судьбу тех, кто не отказывается от мечты. Иногда нужно исчезнуть, чтобы вернуться более величественным";

"Выигрыш Дембеле создает впечатление, что честный футбол наконец-то возвращается. Чистый талант, никакого пиара. Достоинство награды вернулось";

"Эгоистичный Ямаль привел почти всю свою семью, чтобы те увидели его поражение";

"Лучший футболист в мире";

"Абсолютно правильный выбор. Невероятный игрок, и вполне заслуженный";

"Я прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как Дембеле выиграет "Золотой мяч", опередив Мбаппе, Винисиуса, Беллингема, Холанда";

"Не могу поверить, что люди думали, что маленький парень из тиктоку получит такую престижную награду вместо такого замечательного игрока, как Дембеле";

"Слава Богу на этот раз они проголосовали правильно. Поздравляю Дембеле".

Отметим, кроме обычных фанов футбола Усман получил поздравления от рекордсмена по количеству "Золотых мячей" Лионеля Месси. У аргентинца их аж восемь. Форвард Интер Майами оставил комментарий с поздравлением в инстаграме Дембеле.

Великий Ус, поздравляю, я очень рад за тебя! Ты этого заслуживаешь,

– написал Лионель.



Дембеле с Месси / Фото из инстаграма Усмана

Также в социальных сетях появилось немало фотографий с Дембеле и Ямалем. Некоторые из них имеют шуточный характер.

Мемы после победы Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" / Фото из социальных сетей