Бывший форвард киевского Динамо Дьемерси Мбокани решил завершить игровую карьеру. Конголезскому футболисту в ноябре исполнится 40 лет.

Дьемерси Мбокани в последний раз выходил на футбольное поле в декабре 2023 года. После ухода из армянского Ноаха конголезец не нашел новую команду и повесил бутсы на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

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Карьера Мбокани в Динамо

Киевское Динамо подписало Дьемерси Мбокани летом 2013 года, заплатив Андерлехту компенсацию в размере 11 миллионов евро. Этот входящий трансфер стал рекордным в истории клуба.

Мбокани приехал в Киев в статусе уже сформировавшегося бомбардира, за плечами которого был опыт выступлений за Андерлехт, Стандард, Монако, Вольфсбург. Харизматичный конголезец сразу стал основным форвардом "бело-синих". В составе он заменил любимца киевской публики Артема Милевского.

За Динамо Мбокани сыграл 77 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 14 ассистов. Вместе с "бело-синим" в сезоне 2014/15 оформил золотой дубль – выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Из-за недоразумений с Сергеем Ребровым покинул команду. Сначала Мбокани попробовал свои силы в АПЛ, где выступал за Норвич и Халл Сити. Впоследствии контакт с киевлянами у нападающего завершился и он в статусе свободного агента перешел в Антверпен.

В карьере Мбокани также были выступления за кувейтский Аль-Кувейт и бельгийский Беверен. Последним клубом конголезца был армянский Ноах.

В составе сборной ДР Конго сыграл 49 поединков и забил 22 мяча. В 2015 году завоевал "бронзу" Кубка африканских наций.

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