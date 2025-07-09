Бывший капитан киевлян накануне пришел на подкаст для ютуб-канала Дениса Бойка. Во время разговора они вспоминали немало историй, которые пережили вместе в течение профессиональной футбольной жизни, информирует 24 Канал.

Читайте также Трансфер Забарного в ПСЖ на грани срыва: украинцу нашли альтернативу

Морозюк о слабых легионерах в Динамо

В частности, Николай Морозюк откровенно прокомментировал трансферную политику Динамо, когда он выступал в составе киевского клуба. Он признался, кто в те времена выглядел настоящим "пассажиром":

Иногда приезжали такие люди... Тебе расписывают такое резюме, что там почти Роналдиньо приехал. Ты приходишь на тренировку, а там человек просто лает на мяч. Думаешь: "А где Бразилия? Может, что-то перепутали". Был когда-то такой футболист – Буэно. Я ждал три месяца, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, будто он приехал из Житомирской области. Хотел посмотреть его паспорт.

Также бывший футболист сборной Украины с негативной стороны выделил хорватского полузащитника Томислава Бушича. По его словам, он до сих пор его вспоминает при разговорах с сыном.

"Пассажиров" было очень много. Приезжали также и качественные игроки, но было и немало временных "рюкзачков". Был еще такой Бушич. У меня когда сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом. Говорю, будешь играть, как он,

– сказал Морозюк.

Отметим, что оба эти футболиста не заиграли в Динамо. Томислав Бушич провел лишь один матч за дубль "бело-синих", а Витор Буэно дважды сыграл за первую команду.

Справка. Николай Морозюк закончил профессиональную карьеру в начале 2023 года. Он провел в составе Динамо 117 матчей, в которых забил 9 голов, отдал 24 ассиста и завоевал с "бело-синими" шесть трофеев.

Напомним, что накануне бывший футболист Динамо вместе с семьей попал в сложное ДТП. К счастью, их жизни ничего не угрожает.