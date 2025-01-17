Одной из первых украинского боксера поздравила его жена Екатерина Усик. Любимая выложила серию из фотографий с Александром и их детьми у себя в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Поздравление от любимой

Екатерина Усик показала несколько архивных фото и в очередной раз призналась в любви к Александру. Любимая боксера коротко, но любяще поздравила его с днем рождения.

С твоим днем, люблю,

– написала Екатерина.

Екатерина Усимк поздравила боксера с днем рождения / Фото из инстаграма жены Александра

Напомним, что Екатерина и Александр учились в одной школе в Симферополе. В счастливом браке пара воспитывает четверых детей – Кирилла, Михаила, Елизавету и Марию. Самая младшая в семействе Усиков родилась в прошлом 2024-м году.

Интересно, что 17 января свой день рождения также празднует известный комментатор и друг Александра Усика – Владимир Кобельков. Екатерина Усик тоже поздравила друга семьи с праздником.

"Поздравляю, ребята", – подписала фото Екатерина.



День рождения у Владимира Кобелькова / Скриншот из инстаграма Екатерины Усик

Отметим, что как раз Владимир Кобельков является настоящим профи по комментированию боев Александра Усика. Его крутые фразы в реванше Усик – Фьюри стали вирусными в соцсетях и даже стали причинами для видео и мемов.