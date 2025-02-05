Слухи о каминг-ауте, любовь с продавщицей и потеря сына: что известно о личной жизни Роналду

Криштиану Роналду 5 февраля 2025 года празднует свой очередной юбилей - 40 лет. Еще задолго до своего 40-летия звездный португалец стал настоящей живой легендой футбола, получил целую гору наград, а его физической форме позавидуют миллионы спортсменов.

Если на спортивном фронте Криштиану Роналду достиг высоких вершин, то и в личной жизни футболиста уже давно наступил период семейного покоя. 24 Канал рассказывает о жизни звездного футболиста за пределами поля, фейк о его нетрадиционной ориентации, его первенцев и любимую сексуальную жену Джорджину Родригес, которой очень повезло с мужем.

Стоит внимания Криштиану Роналду – 40: как юный португалец стал легендой мирового футбола

Нетрадиционная ориентация звезды футбола и биологическая мать Криштиану-джуниора

Тема ориентации и личной жизни Роналду всегда была горячей темой для обсуждения в футбольном мире. Впервые тема липового "каминг-аута" португальского нападающего поднялась во время одного из интервью Криштиану для известного испанского радио. Во время разговора португалец вспомнил словесную перепалку с полузащитником Атлетико Коке. Последний оборвал Роналду "педик". На что услышал в ответ: "Зато я очень богатый педик, мудило".

Футбольные болельщики и СМИ восприняли эти слова Криштиану очень прямо и буквально.

Слухи о нетрадиционной ориентации уже тогда звездного футболиста не утихали несмотря на то, что с 2010-го года Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк, с которой пробыл в отношениях 5 лет. Однако это период не был лучшим для игрока.

Уже 17 июня 2010-го года жизнь Роналду приобрела новые краски. Футболист впервые стал отцом. Однако до сих пор официально неизвестно, кто является настоящей биологической матерью Криштиану-младшего. Существует две версии:

Это ребенок от неназванной американской официантки. есть американка, с которой у футболиста был роман "одной ночи".

Роналду-джуниор родился на свет от суррогатных матерей – одна предоставила свою яйцеклетку, другая – выносила ребенка.

Настоящую информацию о биологической матери первого ребенка футболиста держат в строгой конфиденциальности.



Роналду со старшим сыном / Фото из инстаграма футболиста

К слову. После победы Роналду на церемонии награждения "Золотого мяча-2015" стало известно, что игрок больше не вместе с Шейк. В СМИ сплетничали, что эти отношения не были серьезными, а известная модель просто отбывала контракт, отвлекая прессу от сплетен о нетрадиционной ориентации игрока.

После чего с еще большей скоростью поднялась тема об ориентации Роналду. Подогревало эту тему факт дружбы Криштиану с марокканским кикбоксером Бадром Хари. В мае 2015-го года в испанской прессе много писали, что Роналду находится с Хари в интимных отношениях.

Сказочная история знакомства Роналду и Джорджины

Когда Криштиану-младшему почти исполнилось семь лет, у него родились брат и сестра. 8 июня 2017-го года Роналду стал многодетным папой. Его семья пополнилась близнецами, которые на свет подарила суррогатная мать. Новорожденных детей назвали Матео и Ева.



Роналду с Матео и Евой / Фото из инстаграма Криштиану

Однако до рождения Матео и Евы, у Роналду завязались новые отношения. Летом 2016-го звездный футболист познакомился со скромной на то время продавщицей-консультантом бутика "Gucci" Джорджиной Родригес.

Наша первая встреча была в "Gucci", где я работала продавщицей. Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы могли разговаривать в непринужденной атмосфере, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих,

– вспоминала историю знакомства с Роналду Джорджина.

Осенью того же года пару впервые заметили вместе в Диснейленде в присутствии его сына Криштиану-джуниора. А уже в начале 2017-го футболист пришел в компании Джорджины на вручение "Золотого мяча", официально представив новую пассию.

Отношения с Роналду положительно сказались на жизни Джорджины. Родригес покинула работу в модной галерее и подписала контракт с модельным агентством "UNO Models". Жизнь Джорджины превратилось в настоящую сказку – роскошные подарки, автомобили, украшения, отдых на самых популярных курортах мира. Все это упало к ногам бывшей продавщицы бутика.



Роналду с любимой / Фото из инстаграма футболиста

Первый общий ребенок пары

В ноябре 2017-го Джорджина родила четвертого ребенка Криштиану. Новорожденную дочь пара назвала Аланом Мартиной. Осенью 2018-го года Роналду сделал предложение своей возлюбленной, на что получил в ответ: "Да". Футболист подарил любимой кольцо Cartier, которое стоило почти 800 тысяч долларов.

В ноябре 2019-го в СМИ появилась информация о тайной свадьбе Роналду и Родригес. Однако впоследствии пара опровергла эти слухи.

Мать Роналду "против" свадьбы сына с Джорджиной

Если сначала мать футболиста Мария Долорес Авейру была всеми руками "за" Джорджину, то через некоторое время уже изменила свое мнение относительно избранницы сына. Мария Долорес Авейру выступила "против" свадьбы своего сына с девушкой. Мать звездного игрока была убеждена, что Джорджина повелась на деньги и состояние ее сына.



Роналду с матерью / Фото из инстаграма футболиста

В 2021-м году была информация, что Мария Долорес Авейру пыталась отговорить своего сына от брака с аргентинской моделью.

Счастливая новость, которая превратилась в горе: Роналду потерял ребенка

В октябре того же года стало известно, что пара ждет пополнения. Родригес вынашивает двойню. 18 апреля 2022-го года в семье звездного форварда произошло большое горе. Во время родов умер сын Роналду и Родригес. Девочке, которая была вторым ребенком в двойне, удалось выжить, которую назвали Беллой Эсмеральдой.

О смерти ребенка Роналду сообщил в своем инстаграме.

С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытывать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно,

– написал игрок.



Криштиану Роналду с младшей дочерью / Фото из инстаграма футболиста

По состоянию на начало 2025-го года Криштиану и Джорджина продолжают воспитывать пятерых детей. Роналду феерит в Саудовской Аравии, а его возлюбленная поддерживает с трибун роскошных стадионов. Счастливая пара довольно часто радует своих фанатов совместными фотографиями, которые не дают никаких сомнений на окончание любовной истории Криштиану и Джорджины.

Семейные фото семьи Роналду / Фото из инстаграма звездного футболиста

Еще после рождения Роналду-джуниора футболист уверял, что хочет 5-6 детей. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем в семье звездного форварда еще будет пополнение.