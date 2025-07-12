Промоушен Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) объявил о проведении грандиозного турнира под названием "Самый крутой человек на планете". Анонс турнира с призовым фондом в 25 миллионов был опубликован в социальных сетях, пишет 24 Канал.

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Допустят ли Беринчика к турниру на голых кулаках?

Украинский боксер Денис Беринчик мгновенно отреагировал на объявление боев на голых кулаках. Экс-чемпион WBO оставил свой комментарий под постом промоушена в инстаграме.

"Я готов", – написал Беринчик под публикацией.

Комментарий Беринчика / скриншот из инстаграма

Отметим, что совладельцем промоушена BKFC является бывший чемпион UFC Конор МакГрегор. Сообщается, что в турнире примут участие 32 бойца весом от 185 до 265 фунтов (83,9 кг - 120 кг).

Беринчик не вписывается в эту весовую категорию, поскольку имеет официальный вес 61 килограмм. Впрочем, Денис имеет опыт выступлений в боях на голых кулаках. В 2021 году украинец эффектно нокаутировал ирландца российского происхождения Артема Лобова на турнире Mahatch в Украине.

Относительно турнира от МакГрегора, то победитель получит 15 миллионов долларов, а финалист – один миллион. За выход во второй круг турнира бойцы получат 200 тысяч долларов.

Призовой фонд турнира от BKFC / фото организации

Напомним, что свой последний бой на профи-ринге Денис Беринчик провел в феврале 2025 года. Украинец потерпел первое поражение в карьере от Кейшона Дэвиса и потерял титул чемпиона WBO.

Сразу после боя Беринчик провел операцию на плече, которое беспокоило его долгое время. Боксер планирует вернуться к тренировкам в конце августа.