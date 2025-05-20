Звездный украинский боксер перенес операцию: промоутер назвал срок восстановления

Бывший чемпион мира Денис Беринчик лег под нож из-за травмы плеча. Он перенес успешную операцию, поэтому впереди его ожидает длительное восстановление.

Промоутер Александр Красюк рассказал о некоторых подробностях хирургического вмешательства. По словам менеджера, Денис Беринчик будет восстанавливаться около полугода, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Непобедимый супертяж сделал откровенный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Беринчик не завершает карьеру

При этом украинец не собирается вешать перчатки на гвоздь. По мнению промоутера, 37-летний боксер еще не сказал последнего слова в боксе.

У него есть порох в пороховницах, который может взорваться. Я думаю, он еще вернется,

– сказал Красюк.

Отметим, что Денис Беринчик свой крайний бой провел в середине февраля. Он не смог защитить чемпионский пояс в легком весе по версии WBO, уступив американцу Кишону Дэвису.

К слову. После того поединка тренер Беринчика признавался, что его подопечный не смог подготовиться должным образом именно из-за повреждения плеча, что в итоге сыграло свою роль в определении победителя.

Напомним, что всего на профессиональном уровне Денис Беринчик провел 20 боев. В них он одержал 19 побед, из которых 9 нокаутом.