Уже 14 февраля в Нью-Йорке Денис Беринчик проведет свой насупный бой. Он будет противостоять Кишону Дэвису для защиты титула WBO.

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У Беринчика новый тренер

Украинский боксер прекратил сотрудничество с наставником Егором Голубом. Денис объяснил это наличием у тренера семейных проблем, пишет 24 канал со ссылкой на "Левый берег".

Надо было выбирать между тренировочным сбором в Америке и семейными вопросами. Пока он продолжает заниматься своей тренерской деятельностью в Киеве. Мы нашли тренера в Америке, с которым готовимся к защите титула,

– рассказал Денис Беринчик.

Справка. Денис Беринчик имеет 19 побед в 19 боях.

Отметим, что в последнем бою украинский боксер одолел Эммануэля Наваррете.