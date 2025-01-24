Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій насупний бій. Він протистоятиме Кішону Девісу для захисту титулу WBO.

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У Берінчика новий тренер

Український боксер припинив співпрацю з наставником Єгором Голубом. Денис пояснив це наявністю у тренера сімейних проблем, пише 24 канал з посиланням на "Лівий берег".

Треба було обирати між тренувальним збором в Америці та сімейними питаннями. Поки що він продовжує займатися своєю тренерською діяльністю у Києві. Ми знайшли тренера в Америці, з яким готуємось до захисту титулу,

– розповів Денис Берінчик.

Довідка. Денис Берінчик має 19 перемог у 19 боях.

Відзначимо, що в останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете.