Клуб Первой лиги указал на дверь культовому игроку Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Денис Гармаш покинул харьковский Металлист 1925. Опытный футболист оказался ненужным тренеру команды Патрику ван Леувену.

Харьковский Металлист 1925 официально объявил об уходе экс-полузащитника Динамо Дениса Гармаша. Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт харьковчан.

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Неудачный этап карьеры Гармаша

Денис Гармаш присоединился к харьковскому Металлисту 1925 зимой 2024 года. Звездного футболиста пригласил в команду тогдашний тренер "желто-синих" Виктор Скрипник.

Однако по итогам сезона Металлист 1925 вылетел из УПЛ, а в переходных матчах сенсационно уступил Левому Берегу за право играть в элитном дивизионе.

После отставки Скрипника команду возглавил экс-тренер Шахтера Патрик ван Леувен. Он перевел Гармаша в дубль и больше не рассчитывал на футболиста.

За все время пребывания в Металлисте 1925 полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил два гола. В Первой лиге Денис лишь однажды появился на поле.

К слову. Вместе с Денисом Гармашем Металлист 1925 покинул защитник Вадим Червак. Также ищут новые клубы хавбек Игорь Когут, нападающие Алексей Сидоров и Реймонд Овусу.

Сейчас бывший игрок Динамо и сборной Украины не имеет предложений от клубов. 34-летний футболист не исключает возможность завершения карьеры.

Напомним, что Денис Гармаш в период с 2007 по 2023 год отыграл за Динамо 361 матч, забил 54 гола и отдал 45 ассистов. На счету звездного футболиста 31 поединок (2 гола) за сборную Украины.