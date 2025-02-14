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Sport News 24 Футбол Сын экс-тренера команды УПЛ подписал контракт с лидером чемпионата Косово
14 февраля, 16:50
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Сын экс-тренера команды УПЛ подписал контракт с лидером чемпионата Косово

Сергей Шаховец

Неожиданное продолжение карьеры выбрал украинский вингер Денис Костышин. 27-летний футболист имел успешный опыт выступлений в чемпионате США.

Представитель Суперлиги Косово футбольный клуб Дрита объявил о трансфере Дениса Костышина. Украинский вингер присоединился к новому клубу на правах свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дриты.

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Неожиданный выбор Костышина

Костышин подписал контракт с косоварским клубом до 30 июня 2026 года. Зимой Денис покинул Александрию, где не смог стать игроком основы.

Лидер чемпионата Косово уже презентовал Костышина в своих социальных сетях.

"Добро пожаловать, Денис", – подписала сообщение пресс-служба Дриты.

Костышин подписал контракт с Дритой / фото клуба из Косова

Что известно о новой команде Костышина

  • Косоварский футбольный клуб из города Гнилане основан в 1947 году. Ранее он назывался Црвена Цвезда.
  • "Интилигенты трижды становились чемпионами Косово (2002/03, 2017/2018, 2019/2020). В текущем чемпионате Дрита с отрывом в семь баллов лидирует в турнирной таблице.
  • 15 февраля Денис Костышин сможет дебютировать за новую команду в матче против Приштины.
  • Напомним, что Денис Костышин является сыном экс-тренера ковалевского Колоса Руслана Костышина. Талантливый вингер воспитывался в системе киевского Динамо.
  • Во время игровой карьеры играл за Днепр, Колос, Александрию и в американском клубе Эль-Пасо. Во втором дивизионе США Денис отыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
  • Портал Transfermarkt оценивает стоимость Костышина в 200 тысяч евро.