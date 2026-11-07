"Тренер без информации": Денис Олейник оценил перспективы Динамо и Шахтера

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В эксклюзивном комментарии для "24 Канала" бывший полузащитник, а ныне тренер, прокомментировал сезон киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

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По мнению специалиста, который сам много работает именно с молодыми футболистами в финском футбольном клубе SJK, действующий чемпион Украины имеет значительное преимущество благодаря тому, что Игорю Йовичевичу удалось собрать одновременно молодую, но очень перспективную команду.

Денис Олейник прогнозирует, что в этом сезоне "Шахтеру" удастся сделать то, что "горняки" не делали уже довольно давно, а именно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Что сможет Динамо с новым тренером

Олейник очень тепло отзывается о "Динамо", ведь свои первые шаги во взрослом футболе он делал именно в Киеве.

"Динамо" в моей жизни всегда играет большую роль, я провел в структуре клуба 8 лет. Всегда болею за них и желаю только успехов– признался экс-игрок киевской команды.

Однако сейчас на фоне смены на тренерском мостике киевлян Денис Олейник не решается делать четкие прогнозы относительно будущего клуба. По его словам, слишком мало информации о новом наставнике "динамовцев" Мацее Кендзьореке, который впервые работает за пределами Польши и в основном выполнял роль ассистента в командах на родине. Олейник считает, что только время покажет, было ли правильным решение Игоря Суркиса довериться не слишком опытному специалисту.