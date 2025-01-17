Умер легендарный Деннис Лоу: он выигрывал Золотой мяч и разрывал за Манчестер Юнайтед

Культовый шотландский форвард ушел из жизни в 84 года. Он стал первым представителем своей страны, кто смог взять главную индивидуальную награду в футболе.

Футбольный мир продолжает терять легенд, которые ковали славу этой игры в прошлом столетии. Так, в начале 2025 года ушел из жизни экс-нападающий Милана и Ромы Фабио Кудичини.

По теме Звезду-неудачника Манчестер Юнайтед лишили водительских прав и оштрафовали на комическую сумму

Легенда МЮ уже не с нами

А 17 января большую потерю понес британский футбол. На 85-м году жизни скончался легендарный шотландский центрфорвард Деннис Лоу, который прославился своей игрой за Манчестер Юнайтед.

Лоу ушел из жизни в родном Абердине, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Манчестер Юнайтед. Три года назад Деннису диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию.

Чем запомнился Деннис Лоу

Его недаром считают одним из лучших британских форвардов в истории. Профессиональная карьера Лоу длилась с 1956 по 1974 годы и за это время он поиграл за Хаддерсфилд, Торино, Манчестер Юнайтед и дважды за Манчестер Сити.

Читайте также Стоил почти 100 миллионов: звезда Манчестер Юнайтед не забил в пустые ворота с двух метров

Особенно успешным для Денниса был период в МанЮнайтед с 1962 по 1973 годы. В 404 матчах за "дьяволов" шотландец забил 273 мяча, что позволяет ему оставаться третьим в списке топ-бомбардиров в истории команды.

Вместе с Юнайтед Лоу выиграл два чемпионата Англии и Кубок европейских чемпионов-1968. За год, в 1969-м, Деннис выиграл голеадорскую гонку в КЕЧ. Главным же достижением футболиста стала победа в номинации Золотой мяч-1964.

Кроме того, Лоу стал легендой сборной Шотландии, за которую забил 30 голов в 55 матчах. На пару с Кенни Далглишем он делит первое место в рейтинге топ-бомбардиров национальной команды.