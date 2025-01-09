Игрок Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр стал объектом для смеха не только среди посторонних фанатов, а и для болельщиков своей команды тоже. Англичанин нередко допускает комические ошибки и попадает в странные ситуации.

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Без машины на два месяца

Теперь же 31-летний защитник оказался в эпицентре неприятной ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent. В прошлом году Магуайр дважды за три дня был пойман на превышении скорости.

Во время одного из нарушений Гарри вылетел из тоннеля возле аэропорта Манчестера со скоростью 136 километров в час. Суд Болтонского магистрата более чем полгода рассматривал это дело, а сам футболист МЮ на заседание не являлся.

Его интересы представлял адвокат Гвин Льюис. В итоге суд постановил, что Магуайр должен быть лишен водительских прав почти на два месяца. Если точнее – на 56 дней.

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Кроме того, англичанин должен заплатить штраф в размере 666 фунтов и еще 386 фунтов доплаты на расходы. Напомним, что Гарри перебрался в Манчестер Юнайтед из Лестера летом 2019 года за 87 миллионов евро.

За это время он провел 223 матча, отметившись 12 голами и семью ассистами. В этом сезоне его команда переживает непростые времена, ведь идет аж на 14 месте в АПЛ.