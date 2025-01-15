39-летний американский боксер Деонтей Уайлдер вернется на ринг после двух подряд поражений. "Бронзовому бомбардировщику" нашли соперника на следующий бой, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

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Когда и с кем будет драться "Бронзовый бомбардировщик"

Бывший чемпион мира подписал контракт на бой со своим соотечественником Кертисом Гарпером. Поединок состоится 26 апреля в Аталанте, США.

Статистика 36-летнего Гарпера не слишком впечатляет. Он потерпел 11 поражений в 29 поединках. На его счету 18 побед, в том числе 12 – нокаутом. Кертис считается достаточно искусным боксером. В четырех последних боях он одержал четыре победы.

Промоутеры Уайлдера считают, что победа над Гарпером позволит ему закрыть поражения и придаст уверенности грозному панчеру.

Камбек Уайлдера