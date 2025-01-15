39-річний американський боксер Деонтей Вайлдер повернеться на ринг після двох поспіль поразок. "Бронзовому бомбардувальнику" знайшли суперника на наступний бій, пише 24 Канал з посиланням на BoxingScene.

Читайте також "Цей хлопець – звір": ексчемпіон світу дав непопулярний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Коли та з ким битиметься "Бронзовий бомбардувальник"

Колишній чемпіон світу підписав контракт на бій зі своїм співвітчизником Кертісом Гарпером. Поєдинок відбудеться 26 квітня в Аталанті, США.

Статистика 36-річного Гарпера не надто вражає. Він зазнав 11 поразок у 29 поєдинках. На його рахунку 18 перемог, в тому числі 12 – нокаутом. Кертіс вважається достатньо майстерним боксером. У чотирьох останніх боях він здобув чотири перемоги.

Промоутери Вайлдера вважать, що перемога над Гарпером дозволить йому закрити поразки та додасть впевненості грізному панчеру.

Камбек Вайлдера