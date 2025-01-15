39-річний американський боксер Деонтей Вайлдер повернеться на ринг після двох поспіль поразок. "Бронзовому бомбардувальнику" знайшли суперника на наступний бій, пише 24 Канал з посиланням на BoxingScene.
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Коли та з ким битиметься "Бронзовий бомбардувальник"
Колишній чемпіон світу підписав контракт на бій зі своїм співвітчизником Кертісом Гарпером. Поєдинок відбудеться 26 квітня в Аталанті, США.
Статистика 36-річного Гарпера не надто вражає. Він зазнав 11 поразок у 29 поєдинках. На його рахунку 18 перемог, в тому числі 12 – нокаутом. Кертіс вважається достатньо майстерним боксером. У чотирьох останніх боях він здобув чотири перемоги.
Промоутери Вайлдера вважать, що перемога над Гарпером дозволить йому закрити поразки та додасть впевненості грізному панчеру.
Камбек Вайлдера
- Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер провів вражаючу трилогію проти Тайсона Ф'юрі. Один з поєдинків завершився внічию, а у двох американець зазнав поразок.
- Після цього "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував у першому раунді фіна Роберта Геленіуса. Проте у двох наступних боях проти Джозефа Паркера та Чжан Чжілея зазнав поразок.
- Раніше колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер повідомив, що хотів би побачити бій за участю Деонтея Вайлдера та Олександра Усика. Однак наразі "Бронзовий бомбардувальним" більше нагадує збитого льотчика.