"Бронзовый бомбардировщик" узнал соперника после двух поражений в Эр-Рияде
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер считался одним из самых опасных панчеров мира. Однако в последнее время американец не радует победами своих фанатов.
39-летний американский боксер Деонтей Уайлдер вернется на ринг после двух подряд поражений. "Бронзовому бомбардировщику" нашли соперника на следующий бой, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.
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Когда и с кем будет драться "Бронзовый бомбардировщик"
Бывший чемпион мира подписал контракт на бой со своим соотечественником Кертисом Гарпером. Поединок состоится 26 апреля в Аталанте, США.
Статистика 36-летнего Гарпера не слишком впечатляет. Он потерпел 11 поражений в 29 поединках. На его счету 18 побед, в том числе 12 – нокаутом. Кертис считается достаточно искусным боксером. В четырех последних боях он одержал четыре победы.
Промоутеры Уайлдера считают, что победа над Гарпером позволит ему закрыть поражения и придаст уверенности грозному панчеру.
Камбек Уайлдера
- Напомним, что Деонтей Уайлдер провел впечатляющую трилогию против Тайсона Фьюри. Один из поединков завершился вничью, а в двух американец потерпел поражения.
- После этого "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал в первом раунде финна Роберта Хелениуса. Однако в двух следующих боях против Джозефа Паркера и Чжан Чжилея потерпел поражения.
- Ранее бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер сообщил, что хотел бы увидеть бой с участием Деонтея Уайлдера и Александра Усика. Однако пока "Бронзовый бомбардировщик" больше напоминает сбитого летчика.