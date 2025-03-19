Чисора определился с последним соперником в карьере: против кого хочет драться британец

Дерек Чисора заранее анонсировал, что собирается закончить карьеру после достижения отметки в 50 боев. Сейчас в его активе есть 49 поединков, поэтому следующий станет последним.

Последний раз он выходил на ринг в начале февраля, когда одолел в эффектном стиле Отто Валлина. После объявления результата он устроил шоу, где предложил зрителям выбрать следующего соперника среди таких имен – Даниэль Дюбуа, Александр Усик и Энтони Джошуа.

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Элитный выбор

Они больше всего поддержали двух последних из списка. Теперь же британец сам рассказал, против кого собирается провести последний поединок. Он заявил, что хочет драться с украинским чемпионом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Я хочу провести свой последний бой против Александра Усика,

– написал Чисора в соцсетях.

К слову. Дерек Чисора выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В 49 боях он одержал 36 побед, из которых 23 нокаутом.

Напомним, что Александр Усик уже выходил на ринг с британским ветераном в 2020 году. Тогда единогласным решением судей победу одержал украинский боксер.