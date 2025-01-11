"Он его нокаутирует": именитый боксер дал неожиданный прогноз на бой Джошуа-Фьюри

В 2025 году любителей бокса ожидает немало интересных и ярких поединков. Один из них – это противостояние Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Цыганский король" и Эй-Джей в потенциальном бою могут определить лучшего супертяжеловеса Британии. Дерек Чисора дал прогноз на поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз Чисоры на бой Джошуа – Фьюри

Дерек Чисора поделился мыслями относительно возможного поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Именитый британский супертяжеловес назвал победителя поединка.

Известный супертяжеловес считает, что Эй-Джей досрочно победит "Цыганского короля".

Энтони Джошуа победит, это 100 процентов. Остановит ли он Тайсона? Да, он его нокаутирует, Энтони должен это сделать,

– сказал Чисора.

Отметим, что противостояние Джошуа – Фьюри ожидается в этом году. Эй-Джей намерен вернуться в ринг после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа, а его возможным соперником станет Тайсон Фьюри.

Ранее организаторы сезона бокса в Эр-Рияде анонсировали поединки топовых боксеров в 2025 году. Также стало известно, с кем будет драться Александр Усик.