"Циганський король" та Ей-Джей у потенційному бою можуть визначити найкращого супертяжа Британії. Дерек Чісора дав прогноз на поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз Чісори на бій Джошуа – Ф'юрі

Дерек Чісора поділився думками щодо можливого поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Іменитий британський суперважковаговик назвав переможця поєдинку.

Відомий супертяж вважає, що Ей-Джей достроково переможе "Циганського короля".

Ентоні Джошуа переможе, це 100 відсотків. Чи зупинить він Тайсона? Так, він його нокаутує, Ентоні повинен це зробити,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що протистояння Джошуа – Ф'юрі очікується у цьому році. Ей-Джей має наміри повернутись у ринг після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа, а його можливим суперником стане Тайсон Ф'юрі.

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