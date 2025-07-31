Александр Усик покорил королевский дивизион, во второй раз став абсолютным чемпионом мира. Однако болельщиков интересуют не только достижения украинского чемпиона, а также его личная жизнь.

Александр Усик женился на своей жене Екатерине в 2009 году в Симферополе. Супруги украинского боксера воспитывают четырех общих детей – Кирилла, Михаила, а также Елизавету и Марию, сообщает 24 канал.

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Что известно о детях Усика?

Самым старшим ребенком в семье Александра Усика является дочь Елизавета. В марте 2025 года дочери украинского боксера исполнилось 15 лет.

Елизавета живет в Киеве, учится в школе и активно занимается спортом. Дочь Александра Усика работает с медболом, гирей, штангой, а также беговыми тренировками.

Александр Усик с дочерью Елизаветой / Скриншот из инстаграма

Сыну Александра Усика Кириллу 12 лет. Сын абсолютного чемпиона мира родился в 2013 году.

Кирилл растет настоящим чемпионом, он занимается спортом – дзюдо. Старший сын Александра Усика радует своего отца, завоевывая медали на соревнованиях.

Александр Усик с Кириллом на тренировке / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Младший сын Александра Усика Михаил родился в 2015 году. Сейчас ему 10 лет, он как и его старший брат занимается дзюдо.

Стоит отметить, что оба сына Александра Усика в настоящее время находятся за рубежом. Кирилл и Михаил проживают в Испании из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Александр Усик с сыном Михаилом / Скриншот из инстаграма Екатерины Усик

Самой младшей в семье Александра Усика является его дочь Мария. Очаровательная девушка Короля хевивейта родилась совсем недавно – в январе 2024 года, ей всего один год.

Дочь Александра Усика Мария / Скриншот из инстаграма Екатерина Усик

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский чемпион отправил в нокдаун, а через несколько секунд нокаутировал британского боксера в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер отдыхал вместе со своей семьей в Испании.