Юные чемпионы и очаровательные дочери: сколько лет детям Александра Усика
- Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира, победив Даниэля Дюбуа в реванше, нокаутировав его в пятом раунде.
- Усик женат на Екатерине с 2009 года, имеет четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию, которые живут в Украине и Испании.
Александр Усик покорил королевский дивизион, во второй раз став абсолютным чемпионом мира. Однако болельщиков интересуют не только достижения украинского чемпиона, а также его личная жизнь.
Александр Усик женился на своей жене Екатерине в 2009 году в Симферополе. Супруги украинского боксера воспитывают четырех общих детей – Кирилла, Михаила, а также Елизавету и Марию, сообщает 24 канал.
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Что известно о детях Усика?
Самым старшим ребенком в семье Александра Усика является дочь Елизавета. В марте 2025 года дочери украинского боксера исполнилось 15 лет.
Елизавета живет в Киеве, учится в школе и активно занимается спортом. Дочь Александра Усика работает с медболом, гирей, штангой, а также беговыми тренировками.
Сыну Александра Усика Кириллу 12 лет. Сын абсолютного чемпиона мира родился в 2013 году.
Кирилл растет настоящим чемпионом, он занимается спортом – дзюдо. Старший сын Александра Усика радует своего отца, завоевывая медали на соревнованиях.
Младший сын Александра Усика Михаил родился в 2015 году. Сейчас ему 10 лет, он как и его старший брат занимается дзюдо.
Стоит отметить, что оба сына Александра Усика в настоящее время находятся за рубежом. Кирилл и Михаил проживают в Испании из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Самой младшей в семье Александра Усика является его дочь Мария. Очаровательная девушка Короля хевивейта родилась совсем недавно – в январе 2024 года, ей всего один год.
Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский чемпион отправил в нокдаун, а через несколько секунд нокаутировал британского боксера в пятом раунде.
Ранее сообщалось, что Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер отдыхал вместе со своей семьей в Испании.