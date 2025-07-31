Олександр Усик одружився зі своєю дружиною Катериною у 2009 році у Сімферополі. Подружжя українського боксера виховує чотирьох спільних дітей – Кирила, Михайла, а також Єлизавету та Марію, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про дітей Усика?

Найстаршою дитиною у сім'ї Олександра Усика є донька Єлизавета. У березні 2025 доньці українського боксера виповнилось 15 років.

Єлизавета живе у Києві, навчається у школі та активно займається спортом. Донька Олександра Усика працює з медболом, гирею, штангою, а також біговими тренуваннями.

Олександр Усик з донькою Єлизаветою / Скриншот з інстаграму

Сину Олександра Усика Кирилу 12 років. Син абсолютного чемпіона світу народився у 2013 році.

Кирило росте справжнім чемпіоном, він займається спортом – дзюдо. Старший син Олександра Усика тішить свого батька, завойовуючи медалі на змаганнях.

Олександр Усик з Кирилом на тренуванні / Фото з інстаграму Катерини Усик

Молодший син Олександра Усика Михайло народився у 2015 році. Наразі йому 10 років, він як і його старший брат займається дзюдо.

Варто відзначити, що обидва сини Олександра Усика на цей час знаходяться за кордоном. Кирило та Михайло проживають в Іспанії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Олександр Усик з сином Михайлом / Скриншот з інстаграму Катерини Усик

Наймолодшою у сім'ї Олександра Усика є його донька Марія. Чарівна дівчина Короля хевівейту народилась зовсім нещодавно – у січні 2024 року, їй всього один рік.

Донька Олександра Усика Марія / Скриншот з інстаграму Катерина Усик

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український чемпіон відправив у нокдаун, а за декілька секунд нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Український боксер відпочивав разом зі своєю сім'єю в Іспанії.