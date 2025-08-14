Недавно Артем Милевский сделал предложение своей любимой девушке. Экс-звезда Динамо и сборной Украины решил не отставать от своего сверстника Криштиану Роналду.

Артем Милевский впервые показал свою избранницу в конце 2024 года. 24 Канал подготовил материал о невесте легендарного футболиста "бело-синих".

Читайте также Взял пример с Роналду: Милевский сделал предложение своей возлюбленной

Что известно о девушке Милевского?

12 августа девушка Милевского опубликовала в сториз фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. На фотографии влюбленные держатся за руки. Сообщение сопровождала песня Владимира Ижицкого "Свадьба".

"Если уж Криш решился, то мы обязаны. По**й да баллистика", – подписала публикацию девушка.

Милевский сделал предложение своей девушке / фото из инстаграма

Это сообщение вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Артема и его девушку в частности поздравил Александр Панков – бывший агент футболиста.

Доподлинно неизвестно, действительно ли Артем сделал предложение своей девушке, или это была шутка.

Что касается невесты Милевской, то о ней достаточно мало информации. Известно, что ее зовут Тамила. Девушка активно ведет соцсети, где делится с подписчиками фотографиями из разных уголков мира. Эффектная шатенка любит позировать в купальнике, демонстрируя эффектные формы. Правда, после огласки о возможной свадьбе Тамила внезапно сделала свою страницу частной.

Тамила любит путешествовать / фото из инстаграма девушки

Артем и Тамила живут вместе с конца прошлого года. Летом они вместе отдыхали в Буковеле, а затем посетили Львов. В это время у Милевского как раз был отпуск.

Милевский с Тамилой на отдыхе / фото из инстаграма экс-футболиста

Напомним, что сейчас Артем Милевский играет в Медиалиге за Игнис. В команде он также совмещает тренерские функции. По информации Виктора Вацко, главные звезды медиалиги получают зарплаты от двух до пяти тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось о скандале, в который попали Милевский и Алиев на одном из матчей Кубка Лопатина.