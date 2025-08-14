Нещодавно Артем Мілевський зробив пропозицію своїй коханій дівчині. Ексзірка Динамо та збірної України вирішив не відставати від свого однолітка Кріштіану Роналду.

Артем Мілевський вперше показав свою обраницю наприкінці 2024 року. 24 Канал підготував матеріал про наречену легендарного футболіста "біло-синіх".

Що відомо про дівчину Мілевського?

12 серпня дівчина Мілевського опублікувала у сторіз фото з обручкою на безіменному пальці. На світлині закохані тримаються за руки. Допис супроводжувала пісня Володимира Іжицького "Весілля".

"Якщо вже Кріш наважився, то ми зобов’язані. По**й та балістика", – підписала публікацію дівчина.

Мілевський зробив пропозицію своїй дівчині / фото з інстаграму

Цей допис викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Артема та його дівчину зокрема привітав Олександр Панков – колишній агент футболіста.

Достеменно невідомо, чи справді Артем освідчився своїй дівчині, чи це був жарт.

Щодо нареченої Мілевської, то про неї досить мало інформації. Відомо, що її звуть Таміла. Дівчина активно веде соцмережі, де ділиться з підписниками світлинами з різних куточків світу. Ефектна шатенка полюбляє позувати в купальнику, демонструючи ефектні форми. Щоправда, після розголосу про можливе весілля Таміла раптово зробила свою сторінку приватною.

Таміла полюбляє подорожувати / фото з інстаграму дівчини

Артем і Таміла живуть разом з кінця минулого року. Влітку вони разом відпочивали у Буковелі, а потім завітали у Львів. У цей час у Мілевського якраз була відпустка.

Мілевський з Тамілою на відпочинку / фото з інстаграму ексфутболіста

Нагадаємо, що наразі Артем Мілевський грає у Медіалізі за Ігніс. У команді він також поєднує тренерські функції. За інформацією Віктора Вацка, головні зірки медіаліги отримують зарплати від двох до п'яти тисяч доларів на місяць.

Раніше повідомлялося про скандал, у який потрапили Мілевський та Алієв на одному з матчів Кубка Лопатина.