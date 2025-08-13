У соцмережах Таміла поділилася знімком, на якому демонструє обручку на безіменному пальці. Вона згадала про Роналду та його пропозицію Джорджині Родрігес після дев’яти років стосунків, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Артема Мілевського.

Мілевський зробив пропозицію

Кохана колишнього футболіста Артема Мілевського,Таміла, привернула увагу мережі, опублікувавши фото з обручкою на безіменному пальці.

У підписі до знімка вона згадала й про нещодавнє освідчення Кріштіану Роналду своїй давній обраниці Джорджині Родрігес після дев’яти років стосунків.

Чи означає це, що Мілевський справді зробив пропозицію, чи це лише жартівливий пост, поки що залишається загадкою.



Мілевський освідчився Тамілі / Скриншот зі сторіс

