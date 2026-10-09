Американская блогерша записала пятиминутное видео. В нем она призналась, что мир и ее родные США даже не представляют, как тяжело сейчас Украине и украинцам.

Что именно рассказала девушка Мудрика

Джонс отметила, что раньше почти не следила за событиями в Украине. Однако отношения с украинским футболистом кардинально повлияли на ее мировоззрение.

В начале года я была осведомлена о войне в Украине примерно на 5%. О том, что происходит в Украине, в США говорили недостаточно,

– отметила девушка Михаила Мудрика.

Она подчеркнула, что ее шокирует то, что американцы очень мало знают о трагедии, которая ежедневно преследует украинцев. По ее словам, ситуация в Украине очень плохая, и угроза сохраняется постоянно.

Девушка Мудрика добавила, что установила себе на телефон оповещения о воздушной тревоге в Украине, чтобы быть с украинцами на одной волне. Она призналась, что эта ситуация заставила ее переосмыслить свои ценности и опасения.

В частности, она вспомнила, как опаздывала на свой самолет, и эта ситуация заставила ее очень сильно переживать. Однако сейчас она понимает, что у украинцев вообще нет возможности путешествовать самолетами и они вынуждены ездить за границу на автобусах по 50 часов.

У меня есть возможность сесть на самолет и улететь куда угодно. Украинцы лишены этой возможности,

– подчеркнула Джонс.

А еще блогерша призвала не забывать об украинцах, которые из-за тревог и обстрелов не могут спать в своих кроватях, а вынуждены прятаться в укрытиях. Кроме того, девушке очень тяжело читать новости из Украины о трагической гибели людей.

В заключение девушка призвала людей к миру и хотя бы иногда думать о тех, кому сейчас очень тяжело в Украине. Она подытожила, что за год отношений с украинским футболистом очень изменилась и больше не воспринимает базовую безопасность как незыблемую данность.

Что сейчас известно о Михаиле Мудрике

Михаил Мудрик почти 2 года не играл в футбол из-за дисквалификации, связанной с употреблением допинга. Летом 2026 года ему разрешили вернуться в игру. Украинец присоединился к своему клубу Челси на сборах, но в конце августа отправился в аренду в Тоттенхэм.

Правда, уже после первого официального матча в составе "Шпор" Мудрик получил травму. Из-за этого он пропустил сентябрьско-октябрьские матчи сборной Украины. Наставник лондонцев Роберто де Дзерби поделился подробностями травмы украинского вингера. На поле его ожидают в конце октября.