Обольстительная девушка украинского футболиста поразила публику огненными фото

Дарья Зотова активно ведет социальные сети и часто делится эффектным контентом. Возлюбленная Николая Кухаревича, который играет за шотландский Хиберниан, снова покорила сердца поклонников.

Девушка украинского футболиста на собственной странице в инстаграме опубликовала новые фотографии. Роскошная Дарья поразила публику горячей фотосессией, сообщает 24 канал.

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Горячая Дарья Зотова

Возлюбленная Николая Кухаревича приняла участие в огненной фотосессии. Для своего образа Дарья выбрала обычные, но стильные джинсы и белую блузку с длинными руками, что прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру и выразительные формы.

Девушка игрока Хиберниана оставила подпись под заметкой с эффектными фотографиями, которые "сорвут голову".

Потому что в чьих-то глазах ты всегда будешь произведением искусства,

– написала Дарья.

Дарья Зотова опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Дарья Зотова является профессиональной моделью и сотрудничает со многими известными брендами таким, как Guess. Социальные сети девушки насчитывают около 33 тысяч подписчиков.