Недавно Милана Кухилава в своем инстаграме поделилась горячими фотографиями. Роскошная возлюбленная форварда "бело-синих" опубликовала фотографии с отдыха, информирует 24 канал.

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Роскошная Милана Кухилава

Харизматичная Милана Кухилава опубликовала яркое фото с отдыха на пляже. Девушка позагорала на палящем солнышке, чем с радостью поделилась со своими поклонниками.

Возлюбленная Владислава Ваната опубликовала фото в стильном черном купальнике. Внимание поклонников привлекла грудь девушки футболиста киевского Динамо.

Милана Кухилава на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Владислав Ванат совсем недавно начал встречаться с Миланой Кухилавой. До этого пара только подогревала интерес, публикуя загадочные совместные фото.

Ранее сообщали, что Мадлен Райт поделилась откровенными фото в социальных сетях. Самая обольстительная футболистка мира надела стильное платье с акцентом на бюст.