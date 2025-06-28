Девушка футболиста Динамо засветила грудь на отдыхе на пляже: горячие фото
- Милана Кухилава, девушка футболиста "Динамо" Владислава Ваната, поделилась яркими фото с отдыха на пляже в инстаграме.
- Она привлекла внимание поклонников, опубликовав фото в стильном черном купальнике, что подчеркнуло ее фигуру.
Владислав Ванат недавно начал встречаться с Миланой Кухилавой. Девушка футболиста Динамо активно занимается социальными сетями и радует фанатов разнообразным контентом.
Недавно Милана Кухилава в своем инстаграме поделилась горячими фотографиями. Роскошная возлюбленная форварда "бело-синих" опубликовала фотографии с отдыха, информирует 24 канал.
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Роскошная Милана Кухилава
Харизматичная Милана Кухилава опубликовала яркое фото с отдыха на пляже. Девушка позагорала на палящем солнышке, чем с радостью поделилась со своими поклонниками.
Возлюбленная Владислава Ваната опубликовала фото в стильном черном купальнике. Внимание поклонников привлекла грудь девушки футболиста киевского Динамо.
Милана Кухилава на отдыхе / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Владислав Ванат совсем недавно начал встречаться с Миланой Кухилавой. До этого пара только подогревала интерес, публикуя загадочные совместные фото.
Ранее сообщали, что Мадлен Райт поделилась откровенными фото в социальных сетях. Самая обольстительная футболистка мира надела стильное платье с акцентом на бюст.