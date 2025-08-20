Дарья Квиткова в своем инстаграме поделилась очень жаркими фотографиями, которые "сорвут крышу". Пока Владимир Бражко сфокусирован на матчах еврокубков и УПЛ, его девушка отправилась на отдых, сообщает 24 канал.

Соблазнительная Дарья Квиткова

Любимая футболистка киевского Динамо поделилась горячими снимками с отдыха. Дарья Квиткова отметила, что поездка в Одессу была спонтанной и она не жалеет о своем решении.

Соблазнительная девушка предстала перед камерой в стильном черном купальнике. Дарья похвасталась стройной фигурой и идеальным загаром. Владимир отреагировал на фото любимой, написав: "Моя любовь".

Квиткова на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Дарья Квиткова является известным украинским блогером. Свою популярность девушка получила на проекте "Холостяк" – за ее инстаграмом около 2 миллионов пользователей.

Что известно о Бражке и Квитковой?