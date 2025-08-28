Даша Квиткова снова привлекла внимание публики в социальных сетях. Возлюбленная Владимира Бражко из киевского Динамо потешила фанатов горячими фото с откровенной фотосессии.

Девушка футболиста "бело-синих" в своем инстаграме поделилась пикантными фотографиями, продемонстрировав свою красоту. Даша Квиткова устроила настоящий поджог новыми фото, сообщает 24 канал.

Соблазнительная Даша Квиткова

Возлюбленная Владимира Бражко из Динамо опубликовала горячие фото в смелом образе. Соблазнительная Даша Квиткова похвасталась идеальной фигурой в роскошном и стильном платье.

Фото девушки получились максимально соблазнительными и привлекли внимание фанатов в социальных сетях. Мокрые волосы и загадочный взгляд сделали фотографии Даши еще более атомсферными.

Квиткова поделилась горячими фотографиями / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что звездные Владимир Бражко и Даша Квиткова некоторое время скрывали отношения. Пара официально обнародовала отношения в июле 2025 года, когда футболист поздравил любимую с днем рождения.

Ранее сообщали о том, что Даша Квиткова недавно поделилась горячими фотографиями с отдыха в Одессе. Возлюбленная Владимира Бражка поразила фанатов откровенными фото.