Одноклубник Забарного стал обладателем премии Golden Boy-2025
- Дезире Дуэ из ПСЖ стал победителем премии Golden Boy-2025.
- В сезоне 2024/2025 Дуэ сыграл 61 матч за ПСЖ, забил 16 голов и отдал 16 передач.
Во вторник, 4 ноября, итальянское издание Tuttosport объявило имя победителя премии Golden Boy-2025. Еще один футболист ПСЖ торжествовал в голосовании.
Лучшим молодым футболистом 2025 года стал правый вингер парижского ПСЖ Дезире Дуэ. Golden Boy – это награда, которую ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport лучшему молодому футболисту до 21 года в мире, передает 24 Канал.
Кто стал победителем Golden Boy-2025?
Церемония вручения состоится 1 декабря в итальянском Турине.
В прошлом сезоне-2024/2025 Дуэ принял участие в 61-м матче за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал столько же результативных передач. Во Франции вместе с парижанами стал автором требла (чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка), а также триумфовал в Лиге чемпионов.
Напомним, что в прошлом году победителем этой премии стал звездный вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль.
Что известно о карьере Дезире Дуэ?
Выступает за ПСЖ с лета 2024-го, когда перебрался из Ренна. Контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года (данные Transfermarkt).
В прошлом сезоне-2024/2025 впервые стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги чемпионов. В финальном матче Дуэ оформил дубль в ворота миланского Интера (5:0).
В текущем сезоне Дезире вместе с ПСЖ стал победителем Суперкубка УЕФА, в финальном матче которого победил в серии пенальти английский Тоттенхэм.
В этом сезоне 20-летний вингер принял участие в 8-ми поединках французского клуба – 3 гола и столько же ассистов.
Отметим, что Дуэ не попал в заявку ПСЖ на ближайшую игру Лиги чемпионов против Баварии, которая состоится 4 ноября. Дезире находится в лазарете команды и вернется на поле не раньше декабря.