Недавно во Львове состоялся чемпионат Украины по легкой атлетике. В финальном женском спринте на 100 метров победу на соревнованиях одержала Диана Гончаренко из Сумской области.

Победа на чемпионате Украины во Львове стала вторым выдающимся успехом для Гончаренко в этом сезоне. В июне Диана торжествовала на молодежном ЧУ U-23, сообщает 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Как Гончаренко пробежала дистанцию?

Диана Гончаренко финальный забег завершила с результатом 11,61 секунды, тем самым опередила чемпионку Украины Наталью Юрчук всего на одну сотую секунды. Третьей прибежала Даниила Хаван.

Отметим, что в июне этого года на молодежном чемпионате Украины U-23 Гончаренко установила личный рекорд – 11,40. Однако на взрослом уровне Диане не удалось повторить, ведь в в в квалификации ее время изменили на 11,57 вместо 11,23.

После финала Диана Гончаренко поделилась своими эмоциями. Спортсменка призналась, что не понимала, что она выиграла забег.

Думала, что вторая. Шла уже поздравлять Наталью, а потом объявили, что я победила – приятно стало. Хорошая борьба была, я собой довольна, все круто. Единственное, о чем думала – это не потерять ноги, потому что тогда теряешь скорость,

– рассказала Гончаренко.

Победа Дианы Гончаренко вызвала симпатию у болельщиков. Легкоатлетка в своем инстаграме получила безумное количество приятных комментариев от фанатов.

Отметим, что болельщиков привлекли не только успехи Гончаренко в легкой атлетике. Девушка может похвастаться стройной фигурой благодаря спорту, а также естественной красотой, что зацепило фанов.

Диана Гончаренко / Фото из соцсетей легкоатлетки

