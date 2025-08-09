Нещодавно у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. У фінальному жіночому спринті на 100 метрів перемогу на змаганнях здобула Діана Гончаренко з Сумської області.

Перемога на чемпіонаті України у Львові стала другим визначним успіхом для Гончаренко у цьому сезоні. У червні Діана тріумфувала на молодіжному ЧУ U-23, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Як Гончаренко пробігла дистанцію?

Діана Гончаренко фінальний забіг завершила з результатом 11,61 секунди, тим самим випередила чемпіонку України Наталію Юрчук всього на одну соту секунди. Третьою прибігла Даниїла Хаван.

Зазначимо, що у червні цього року на молодіжному чемпіонаті України U-23 Гончаренко встановила особистий рекорд – 11,40. Проте на дорослому рівні Діані не вдалось повторити, адже у у кваліфікації її час змінили на 11,57 замість 11,23.

Після фіналу Діана Гончаренко поділилась своїми емоціями. Спортсменка зізналася, що не розуміла, що вона виграла забіг.

Думала, що друга. Йшла вже вітати Наталю, а потім оголосили, що я перемогла – приємно стало. Хороша боротьба була, я собою задоволена, все круто. Єдине, про що думала – це не втратити ноги, тому що тоді втрачаєш швидкість,

– розповіла Гончаренко.

Перемога Діани Гончаренко викликала симпатію у вболівальників. Легкоатлетка у своєму інстаграмі отримала шалену кількість приємних коментарів від фанатів.

Відзначимо, що вболівальників привернули не тільки успіхи Гончаренко у легкій атлетиці. Дівчина може похизуватися стрункою фігурою завдяки спорту, а також природньою красою, що зачепило фанів.

Діана Гончаренко / Фото з соцмереж легкоатлетки

