Ливерпуль заинтересовался одноклубником Довбыка: клуб ищет замену погибшему Жоте

Ливерпуль недавно потерял своего футболиста Диогу Жоту. Португальский нападающий трагически погиб, попав в аварию в конце прошлой недели.

Теперь "мерсисайдцы" вынужденно ищут замену погибшему Жоте. Свое внимание гранд английского футбола обратил на итальянскую Серию А, информирует 24 канал со ссылкой на Il Romainsta.

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Кто заменит Жоту в Ливерпуле

Действующие чемпионы Англии планируют в ближайшее время приобрести звездного одноклубника Артема Довбика. Ливерпуль нацелился на трансфер Пауло Дибалы из итальянского клуба Рома.

Сообщают, что представители английского гранда уже контактировали с агентом аргентинского нападающего касаемо потенциального трансфера. Переговоры с Ромой будут крайне сложные, ведь "волки" не планировали подавать свою звезду.

Добавим, что Пауло Дибала не играл с марта 2025 года из-за тяжелой травмы. В Роме аргентинский нападающий зарабатывает 8 миллионов евро в год.

К слову. Пауло Дибала в прошлом сезоне сыграл в 36 матчах за Рому во всех турнирах. Аргентинский нападающий забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Диогу Жота и Андре Силва погибли 3 июля 2025 года в одном из регионов Испании. Португальский футболист и его брат попали в смертельную аварию.

Ранее сообщали, что Артем Довбик может сменить клубную прописку летом летом этого года. Итальянский гранд заинтересован в трансфере украинского форварда "волков".