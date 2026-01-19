В Англии забили "автогол века", который мигом стал вирусным в сети

В субботу, 17 января, состоялись матчи 27 тура Английской Лиги 1. В одном из них Стокпорт Каунти дома принимал Ротерхэм Юнайтед.

Этот поединок выдался богатым на курьезы. В нем было забито сразу три гола в свои ворота, а второй из них заслуживает отдельного внимания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Как в Англии забили феерический автогол?

Зрители стали свидетелями одного из самых курьезных голов за последнее время в профессиональном футболе. Нелепый эпизод случился на 42-й минуте встречи, когда хозяева вели в счете 1:0.

Голкипер Стокпорт Каунти Бен Хинчлифф перехватил неточный кросс соперника и попытался быстро ввести мяч в игру. Однако он сделал это максимально неудачно.

Вратарь пробил прямо в спину своему защитнику Джозефу Олуву, который в этот момент наклонился перед ним. От него мяч по невероятной траектории полетел назад и оказался в сетке собственных ворот.

Курьезный автогол в матче Стокпорт – Ротерхэм: смотрите видео

Этот эпизод моментально разлетелся по соцсетям. Ценители футбола в комментариях пишут, что он должен претендовать на звание "автогол века", а некоторые же саркастически заявляют о премии Пушкаша.

В конце концов хозяева все же вырвали победу со счетом 3:2. Сначала они вышли вперед снова благодаря еще одному автоголу, а решающий мяч забил Бенони Андерссон.

Интересно. В прошлом сезоне в Англии был забит еще один эпический автогол. Тогда антигероем эпизода также стал голкипер.

Отметим, что в этом туре произошло знаковое событие для украинского 20-летнего нападающего Тимура Тутерова. Он на правах аренды перешел в Эксетер Сити и в дебютном матче Лиги 1 сразу отметился взятием ворот.

Что известно о сезоне-2025/2026 в Лиге 1?