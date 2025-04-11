Экс-игрок сборной Франции Димитри Пайе попал в громкий скандал. С 2023 года 38-летний нападающий выступает в Бразилии, где представляет команду Васку да Гама.

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Извращенные поступки Пайе

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail, Димитри обвиняется в домашнем насилии. Жертвой стала его 28-летняя любовница Лариса Феррари.

Девушка обвиняет Пайе в применении чрезмерной физической силы к ней для принуждения. Кроме того, футболисту приписывают различные безумные поступки с извращениями.

К примеру, Лариса призналась, что Димитри заставлял ее пить собственную мочу или лизать пол. Если же она его не слушалась, он бил ее до синяков на теле.

Бразильская полиция открыла дело по обвинениям в сторону Пае. При этом нападающий до сих пор имеет жену во Франции, с которой не оформил развод. В их браке родилось четверо детей.

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Карьера Димитри Пайе

Напомним, что до переезда в Бразилию Пайе выступал за Нант, Сент-Этьенн, Лилль, Вест Хэм и Марсель. В последнем клубе Димитри ненадолго пересекся с украинцем Русланом Малиновским.

Кроме того, форвард неплохо поиграл за сборную Франции. На его счету 8 голов в 38-ми встречах, а также выход в финал домашнего Евро-2016. К слову, в том матче Димитри нанес травмы Криштиану Роналду, из-за чего лидер португальской сборной не смог доиграть встречу.