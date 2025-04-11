Ексгравець збірної Франції Дімітрі Пає потрапив у гучний скандал. З 2023 року 38-річний нападник виступає у Бразилії, де представляє команду Васку да Гама.

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Збоченні вчинки Пає

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail, Дімітрі звинувачується у домашньому насиллі. Жертвою стала його 28-річна коханка Лариса Феррарі.

Дівчина звинувачує Пає у застосуванні надмірної фізичної сили до неї задля примусу. Крім того, футболісту приписують різні божевільні вчинки зі збоченнями.

До прикладу, Лариса зізналась, що Дімітрі змушував її пити власну сечу або ж лизати підлогу. Якщо ж вона його не слухалась, він бив її до синців на тілі.

Бразильська поліція відкрила справу щодо звинувачень у бік Пає. При цьому нападник досі має дружину у Франції, з якою не оформив розлучення. У їхньому шлюбі народилось четверо дітей.

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Кар'єра Дімітрі Пає

Нагадаємо, що до переїзду в Бразилію Пає виступав за Нант, Сент-Етьєнн, Лілль, Вест Гем та Марсель. В останньому клубі Дімітрі ненадовго перетнувся із українцем Русланом Маліновським.

Крім того, форвард непогано пограв за збірну Франції. На його рахунку 8 голів у 38-ми зустрічах, а також вихід у фінал домашнього Євро-2016. До слова, у тому матчі Дімітрі завдав травми Кріштіану Роналду, через що лідер португальської збірної не зміг дограти зустріч.