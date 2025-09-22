Матч Динамо – Александрия состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало поединка 6-го тура УПЛ в 15:30, сообщает 24 канал.
Читайте также Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции
Какие стартовые составы Динамо и Александрии?
Александр Шовковский и Кирилл Нестеренко определились с составами своих команд на матч Динамо – Александрия в рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/2026.
В состав Динамо попали: вратарь – Валентин Моргун, защитники – Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Александр Караваев, полузащитники – Владимир Бражко, Огундана Шола, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, нападающий – Эдуардо Герреро.
Александрию представят такие игроки: вратарь – Виктор Долгий, защитники – Данил Скорко, Феррейра Кампос, Жоселен Беиратче, Николай Огарков, полузащитники – Фернандо Энрике, Артем Козак, Денис Шостак, Сергей Булеца, Теди Цара, нападающий – Андрей Кулаков.
Где смотреть матч Динамо – Александрия?
Посмотреть матч между Динамо и Александрией в рамках 6-го тура УПЛ 2025/2026 можно на официальном ютуб-канале Динамо.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Александрия:
Как Динамо и Александрия выступают в УПЛ?
Динамо занимает второе место после пяти сыгранных туров – 4 победы и 1 ничья. В случае победы над Александрией "бело-синие" вернут первую строчку, обойдя Колос на 2 пункта.
Александрия на днях стартовала в новом сезоне УПЛ и находится на 15 позиции – 1 победа и 4 поражения.
В прошлом матче Динамо сыграло вничью с Оболонью в столичном дерби, а Александрия дома разгромила ЛНЗ – 4:1.