Матч Динамо – Олександрія відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок поєдинку 6-го туру УПЛ о 15:30, повідомляє 24 канал.

Читайте також Пропонували величезні гроші: ексфутболіст Динамо звинуватив клуб у корупції

Які стартові склади Динамо та Олександрії?

Олександр Шовковський та Кирило Нестеренко визначилися зі складами своїх команд на матч Динамо – Олександрія в рамках 6-го туру Української Прем'єр-ліги 2025/2026.

У склад Динамо потрапили: воротар – Валентин Моргун, захисники – Владислав Дубінчак, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Олександр Караваєв, півзахисники – Володимир Бражко, Огундана Шола, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, нападник – Едуардо Герреро.

Олександрію представлятимуть такі гравці: воротар – Віктор Долгий, захисники – Даніл Скорко, Феррейра Кампос, Жоселен Беіратче, Микола Огарков, півзахисники – Фернандо Енріке, Артем Козак, Денис Шостак, Сергій Булеца, Теді Цара, нападник – Андрій Кулаков.

Де дивитися матч Динамо – Олександрія?

Переглянути матч між Динамо та Олександрією в рамках 6-го туру УПЛ 2025/2026 можна на офіційному ютуб-каналі Динамо.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія:

Як Динамо та Олександрія виступають в УПЛ?