Матч Динамо – Олександрія відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок поєдинку 6-го туру УПЛ о 15:30, повідомляє 24 канал.
Які стартові склади Динамо та Олександрії?
Олександр Шовковський та Кирило Нестеренко визначилися зі складами своїх команд на матч Динамо – Олександрія в рамках 6-го туру Української Прем'єр-ліги 2025/2026.
У склад Динамо потрапили: воротар – Валентин Моргун, захисники – Владислав Дубінчак, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Олександр Караваєв, півзахисники – Володимир Бражко, Огундана Шола, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, нападник – Едуардо Герреро.
Олександрію представлятимуть такі гравці: воротар – Віктор Долгий, захисники – Даніл Скорко, Феррейра Кампос, Жоселен Беіратче, Микола Огарков, півзахисники – Фернандо Енріке, Артем Козак, Денис Шостак, Сергій Булеца, Теді Цара, нападник – Андрій Кулаков.
Де дивитися матч Динамо – Олександрія?
Переглянути матч між Динамо та Олександрією в рамках 6-го туру УПЛ 2025/2026 можна на офіційному ютуб-каналі Динамо.
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Олександрія:
Як Динамо та Олександрія виступають в УПЛ?
Динамо посідає друге місце після п'яти зіграних турів – 4 перемоги та 1 нічия. У разі звитяги над Олександрією "біло-сині" повернуть першу сходинку, обійшовши Колос на 2 пункти.
Олександрія недвало стартувала у новому сезоні УПЛ та знаходиться на 15 позиції – 1 перемога та 4 поразки.
У минулому матчі Динамо зіграло внічию з Оболонню у столичному дербі, а Олександрія вдома розгромила ЛНЗ – 4:1.