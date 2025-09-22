В понедельник, 22 сентября, завершается 6-й тур УПЛ 2025/2026. В одном из матчей чемпионата Украины Динамо встретится с Александрией.

Матч Динамо – Александрия состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало поединка 6-го тура УПЛ в 15:30, сообщает 24 канал.

Читайте также Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции

Какие стартовые составы Динамо и Александрии?

Александр Шовковский и Кирилл Нестеренко определились с составами своих команд на матч Динамо – Александрия в рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/2026.

В состав Динамо попали: вратарь – Валентин Моргун, защитники – Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Александр Караваев, полузащитники – Владимир Бражко, Огундана Шола, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, нападающий – Эдуардо Герреро.

Александрию представят такие игроки: вратарь – Виктор Долгий, защитники – Данил Скорко, Феррейра Кампос, Жоселен Беиратче, Николай Огарков, полузащитники – Фернандо Энрике, Артем Козак, Денис Шостак, Сергей Булеца, Теди Цара, нападающий – Андрей Кулаков.

Где смотреть матч Динамо – Александрия?

Посмотреть матч между Динамо и Александрией в рамках 6-го тура УПЛ 2025/2026 можно на официальном ютуб-канале Динамо.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Александрия:

Как Динамо и Александрия выступают в УПЛ?